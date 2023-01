Mutterwurzeintopf mit Speckkäfern

In dieser Dachkammer in Schildesche entstehen wundersame Geschichten. Vor seinem Rechner zeigt Mirko Steinkamp (45) einige der Charaktere, die in seinem Fantasy-Roman eine Rolle spielen (von links): der Gnom Wydelschnutz mit den drei Feen Kastanéa, Agariá und Lilién. Die Filzfiguren waren einst Geschenke von Freunden.

Foto: Bernhard Pierel