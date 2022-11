Nach 142 Jahren ist Schluss: Mit der Telefonzelle geht ein Stück Geschichte

Sie sind längst Kult. Und verschwinden bald für immer in ihrer ursprünglichen Nutzung. Nach 142 Jahren ist endgültig Schluss. Mit der Telefonzelle geht ein Stück Geschichte. Die Telekom schaltet bundesweit und somit auch in Bielefeld alle öffentlichen Telefone ab.

Vereinzelt gibt es noch Telefonzellen in Bielefeld, die sogar noch in Betrieb sind. Häufiger sind noch Telefonsäulen zu sehen wie hier am Gehrenberg. Auch diese werden demnächst verschwinden.

Die zumeist gelben Telefonzellen gehörten bis in die Neunzigerjahre des vorigen Jahrhunderts einfach dazu im öffentlichen Straßenbild. Jeder hat an sie Erinnerungen: Meist roch es darin übel, so dass an ein Telefongespräch eigentlich gar nicht zu denken war. Häufig lagen leere Flaschen darin herum - Hinterlassenschaften vom letzten Schluck mancher Menschen, die beim Feiern am Vorabend vielleicht Zuflucht vor dem Regen gesucht hatten.