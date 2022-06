Nach Campus-Festival: Ärger über Massen von Müll in Bielefeld

Bielefeld

Das Campus-Festival mit 18.000 zumeist jungen Besucherinnen und Besuchern war ein gigantisches Fest. Nicht nur am Abend und in der Nacht selbst, sondern auch am Morgen danach gab es aber Beschwerden über gigantische Massen von Müll in der Stadt, insbesondere auch in den Parkanlagen.

Von André Best