Nach Coronafall an Bielefelder Kita: Heute müssen die Kinder zum Test

Zweijähriges Kind ist infiziert – Mitarbeiter sowie Mädchen und Jungen in Quarantäne – Einrichtung geschlossen

Bielefeld (WB). Heute, Donnerstag, müssen die 77 Mädchen und Jungen sowie 15 Mitarbeiter/innen der städtischen Kita Brock an der Ortsgrenze zwischen Quelle und Brackwede zum Coronatest. Im Fünf-Minuten-Takt werden am Gesundheitsamt Abstriche genommen. Die Einladungen an die Eltern sind erfolgt. Wenn es die Wetterlage zulässt, finden die Tests unter freiem Himmel statt.

André Best