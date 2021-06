Nach Diebstahl: Bielefelder nimmt Verfolgung nach Täter auf

Bielefeld (WB). Ein Bielefelder überraschte am Montag auf seinem Grundstück an der Krackser Straße einen Dieb und verfolgte ihn. Dem Täter gelang nur kurz die Flucht, Polizisten fassten ihn im Rahmen der Fahndung.

Das war geschehen: Um 16.50 Uhr begann eine Pkw-Fahrerin auf einem Grundstück an der Krackser Straße in Senne ihren Einkauf aus dem Wagen in das Haus zu tragen. Ein zunächst unbekannter Mann kletterte über den Zaun auf das Grundstück, trat an den offenen Wagen heran und begann ihn nach Wertegegenständen zu durchsuchen. In dem Moment sah der 35-jährige Hausbewohner den Täter. Der Dieb erkannte ihn und ergriff mit einem Fahrrad und wenigen erbeuteten Münzen die Flucht in Richtung Sennestadt.

Der Bielefelder nahm mit seinem Wagen die Verfolgung des Flüchtenden auf, holte ihn ein und stellte ihn auf einem Parkplatz an der Krackser Straße zur Rede. Als der Unbekannte das Fahrrad nach ihm warf, gelang es ihm rechtzeitig auszuweichen, so dass er nur leicht am Finger getroffen und nicht verletzt wurde. Der Täter floh mit dem Fahrrad anschließend weiter in Richtung Krackser Bahnhof und der Bielefelder folgte ihm - bis zur Donauallee. Dort radelte der Unbekannte in die Parkanlage, so dass der Verfolger ihm nicht mehr nachfahren konnte.

Anhand der Beschreibungen erkannten Polizisten den 27-Jährigen aus Schloß Holte-Stukenbrock bei der anschließenden Fahndung im Bereich des Park und konnten ihn in der Bleicherfeldstraße schließlich vorläufig festnehmen. Der Polizeibekannte äußerte sich nicht, jedoch stellten die Polizisten die durch den Wurf entstandenen Beschädigungen an seinem Fahrrad fest. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.