Nach Habeck-Interview: Wut, Enttäuschung und Existenzangst

Von André Best

Der Auftritt von Wirtschaftsminister Robert Habeck in der TV-Talksendung von Sandra Maischberger am späten Dienstagabend schlägt weiter hohe Wellen.

Kreishandwerkerschaft Gütersloh-Bielefeld: Fragen an Britta Haßelmann und Wiebke Esdar

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu Gast in der Talkshow «Maischberger».

Die Kreishandwerkerschaft Gütersloh-Bielefeld hat sich an die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Deutschen Bundestag, Britta Haßelmann, und auch an die Bundestagsabgeordnete Wiebke Esdar (SPD) gewandt. In dem Schreiben fordern Hauptgeschäftsführer Jürgen Sautmann und Kreishandwerksmeister Frank Wulfmeyer kurzfristige Maßnahmen zur Unterstützung der Klein- und Mittelbetriebe im Handwerk sowie regulierende Maßnahmen im Energiebereich, um das Überleben der Betriebe zu sichern.