Nach kuriosem Diebstahl: Gemäldediebin stellt sich der Polizei - Bild bleibt verschwunden

Von André Best

Der Fall hat für große Aufmerksamkeit gesorgt. Einer Frau gelingt am hellichten Tage ein Kunstdiebstahl aus dem Museum Huelsmann in Bielefeld. Sie wurde immer wieder gesichtet. Jetzt hat sie sich gestellt. Das Kunstwerk bleibt verschwunden.

Am Mittwoch, dem 27. April, entwendete die Frau das hochwertiges Gemälde aus dem Museum im Ravensberger Park. Der Kunstraub hat hohe Wellen geschlagen.

Wie kann es gelingen, tagsüber aus einem Museum ein Kunstwerk zu stehlen? Wer ist diese verdächtige Frau, die in auffälliger Kleidung gesehen worden sein soll?

Die Polizei ließ ein Phantombild erstellen und bat die Öffentlichkeit um Hilfe.

Die Frau soll mit einer pinken Jacke gesehen worden sein und bei der Tat eine Perücke getragen haben. Außerdem war sie offenbar mit auffälligen Schuhen mit großen, hohen Absätzen unterwegs.

Bei dem gestohlenen Gemälde (Öl auf Holz, um 1561) handelt es sich um das Werk „Portrait einer jungen Frau“ des niederländischen Malers Pieter Aertsen (1508 - 1575). Es hat die Maße 35,8 x 46,7 Zentimeter.

Nun - laut Polizeiangaben bereits am 17. Mai - hat sich die Diebin, eine 31-Jährige aus Hamburg, bei der Polizei gestellt. Das gestohlene Gemälde wird weiterhin gesucht.

Wie jetzt erst bekannt wurde: Nach dem Diebstahl konnte die Polizei bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen Bekleidung - unter anderem eine Perücke - sichern, die die Frau mit der Tat in Verbindung bringt. Dennoch fehlte von ihr monatelang weiter jede Spur. Die Polizei ermittelte auch im Umfeld, unter anderem auch in Warendorf - ohne Erfolg.

Warum sich die Frau gestellt hat, ist ebenso unklar wie die Frage nach den Hintermännern und -frauen. Die Polizei hat lange gewartet, bis sie an die Öffentlichkeit ging. Sicher auch aufgrund weitere Ermittlungen. Das Gemälde und weitere Tatbeteiligte sollten gefunden werden. Ob die Frau in diesem Zusammenhang noch weitere Angaben macht oder nicht, bleibt unklar.

Bei ihrer Vernehmung sagte sie nach Angaben der Polizei, dass das Gemälde ihr bereits am Abend des Tattags abhandengekommen sei, nachdem sie es in einem Koffer vor einem Geschäft auf dem Hamburger Kiez abgestellt hätte. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand trug sie das Gemälde ohne eine Mappe aus dem Museum. Ob diese Aussagen glaubwürdig sind oder nicht, wird die Polizei zu prüfen haben.

Die 31-Jährige ist vor der Tat kriminalpolizeilich noch nicht in Erscheinung getreten. Ihr Motiv bleibt unklar.

Durchsuchung bei einer Bekannten in Warendorf

Bei Durchsuchungsmaßnahmen in Warendorf, bei einer bekannten Person der 31-Jährigen und in der Wohnung der Hamburgerin, konnte das Gemälde nicht gefunden werden.

Gleichwohl zeigt sich Bielefelds Umweltdezernent Martin Adamski in Stellvertretung für Kulturdezernent Udo Witthaus positiv gestimmt: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass mit Hilfe der Bielefelder und Hamburger Polizei der Diebstahl in Kürze vollständig aufgeklärt wird und das Gemälde in die Sammlung des Museums Huelsmann zurückkehrt“, sagte Adamski auf Nachfrage. Inzwischen konnte auch der Wert des Gemäldes durch ein Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen taxiert werden. Demnach beläuft sich der Wert auf 50.000 Euro. Auch die Sicherheitsmaßnahmen im Museum Huelsmann wurden nach dem Diebstahl erneut einer intensiven Prüfung unterzogen. „Im Ergebnis haben wir uns entschlossen, das Aufsichtspersonal aufzustocken. Zudem wurden sämtliche Museumsmitarbeiter ein weiteres Mal intensiv geschult und sämtliche Objekte wie Mobiliar und Gemälde, die nicht durch Vitrinen geschützt sind, auf ihre Sicherung hin überprüft“, teilt die Stadt auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Die Kriminalpolizei Bielefeld fragt daher weiterhin: Wer kann Angaben zum Verbleib des Gemäldes machen?

Zeugen können sich bei der Kriminalpolizei unter 0521/545-0 melden.