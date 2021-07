Nach Schildertausch auf dem OWD: Blitzer werden erst in den nächsten Tagen umgestellt

Tempo 80 statt zuvor 100: Geschwindigkeitsüberwachung wird in ein bis zwei Wochen angepasst

Bielefeld (WB/abe). Nach dem Schildertausch auf dem Ostwestfalendamm am Mittwoch in Bielefeld müssen die Autofahrer nicht befürchten, vorschnell in die Tempofalle zu geraten.