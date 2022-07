Nachbarbeschwerden: Schulhöfe bleiben zu

Keine Sommerferienöffnung in Bielefeld an 27 von 47 Geländen

Bielefeld

Offene Schulhöfe, damit es in den Sommerferien Platz zum Spielen und Toben gibt – das hat der Hauptausschuss der Stadt Bielefeld nach einem Antrag der FDP vor der Sommerpause beschlossen. Doch von den 47 umzäunten Schulgeländen in Bielefeld sind jetzt in den Sommerferien nur 20 tatsächlich geöffnet.

Von Hendrik Uffmann