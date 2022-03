Nah dran mit dabei

Zugegeben, eigentlich möchte ich bei einem Theaterbesuch nicht zum Mitspielen animiert werden, sondern mich in ein vorzugsweise bequemes Fauteuil setzen und mir etwas vorspielen lassen. Doch an einem Ort wie dem Theaterlabor, wo man sich seit 40 Jahren den experimentellen und innovativen Formen der Darstellenden Kunst verschrieben hat, wird meinem Wunsch nicht immer entsprochen.

Planetenballett: Astronautin Stefanie Taubert setzt Planeten auf ihren Umlaufbahnen in Gang.

Das krasseste Theatererlebnis bescherte mir das Theaterlabor vor etlichen Jahren mit dem Projekt „Das Venus-Labyrinth“. Dreimal verbrachte ich damals jeweils 20 Minuten allein mit einer Schauspielerin in einem Raum. Da ging‘s ans Eingemachte. Puh! Aber dennoch erwies sich gerade jener Theaterabend als der, der mir am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben ist.