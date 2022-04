Ausstellung mit Werken der Bildhauerin Nina Koch in Bielefeld findet im 2. Anlauf statt

Bielefeld

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, und so kann die Ausstellung „Nähe und Distanz“ mit Skulpturen der Bielefelder Bildhauerin Nina Koch doch noch in der St. Thomas Morus-Kirche in Sennestadt präsentiert werden.

Von Uta Jostwerner