Nebenkosten-Vergleich: Bielefeld ist teuerste Stadt Deutschlands

In Sachen Nebenkosten fürs Wohnen wie Strom und Wasser ist Bielefeld am teuersten, punktet aber mit günstigen Müllgebühren. Das teilt das Internet-Portal Deutsche Traumhauslotterie mit.

Ohne Strom und (Warm-)Wasser kommt wohl kein Haushalt aus, weshalb die steigenden Energiepreise gerade in ganz Deutschland für Aufruhr sorgen. Für 2.500 Kilowattstunden Strom, Trink- und Schmutzwasser, die durchschnittlichen Heizkosten sowie die Kosten für 16.000 Kilowattstunden Gas pro Jahr werden in den 30 größten deutschen Städten im Schnitt 2864 Euro fällig, heißt es vom Internet-Portal.

Am tiefsten in die Tasche greifen müssen Verbraucher den Angaben des Internet-Portals zufolge in Bielefeld: 3481,23 Euro werden hier im Jahr für die genannten Kostenpunkte fällig. Etwa Hundert Euro trennen die zweitteuerste Stadt Wuppertal vom Verlierer des Rankings: 3350,61 Euro an jährlichen Nebenkosten konnten von den Experten der Traumhauslotterie ermittelt werden.

Auf den drittletzten Platz des Rankings schafft es Leipzig mit etwa 3304,42 Euro. Wie das Ranking zeigt, kann bereits die Auswahl des Wohnortes einen starken Einfluss auf die jährlichen Nebenkosten haben, mit denen Verbraucher rechnen sollten.

Nürnberg fast 900 Euro billiger als Bielefeld

Etwas weniger als der Durchschnitt bezahlen Verbraucher im fränkischen Nürnberg: Mit ermittelten 2581,03 Euro im Jahr können sich die Nürnberger über die günstigsten Nebenkosten des Rankings freuen. Knapp dahinter liegt Bremen auf dem zweiten Platz des Rankings, wo sich die jährlichen Nebenkosten auf 2674,28 Euro im Jahr belaufen. Mit 2704,02 Euro im Jahr fällt auch die finanzielle Belastung in Berlin unterdurchschnittlich aus und verschafft der Hauptstadt so den dritten Platz.

Bielefeld punktet bei günstigen Müllgebühren

Der Wohnort kann zudem auch einen sehr großen Einfluss auf die monatlichen Kosten für die Müllabfuhr haben: Mehr als 30 Euro liegen zwischen dem Gewinner und dem Verlierer des Städterankings. Am wenigsten bezahlen Anwohner im Jahr für die Müllabholung in Chemnitz mit 8,92 Euro, dicht gefolgt von Bielefeld mit 9,69 Euro auf dem zweiten Platz. Der dritte Platz des Rankings geht derweil an Bonn, wo die Müllabfuhr mit 10,69 Euro auch vergleichsweise günstig ist.

Deutlich mehr müssen Berliner für die Müllabfuhr bezahlen: Mit 41,05 Euro pro Monat bezahlen Haushalte hier über 30 Euro mehr als in der günstigsten Stadt, was die Hauptstadt zum Verlierer des Rankings kürt. Auf dem letzten und vorletzten Platz landen Münster (30,07 Euro) und Hannover (29,31 Euro).