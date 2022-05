Neubau für Feuerwehr genehmigt

In Sachen Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Theesen geht es voran. Wie Bielefelds Feuerwehrchef Hans-Dieter Mühlenweg sagte, sei die Baugenehmigung inzwischen erteilt, das Projekt liege im Zeitplan.

Das alte Feuerwehrgerätehaus in Theesen wird abgerissen.

Wie berichtet, soll der Neubau an der Stelle des jetzigen Gerätehauses am Ortseingang Theesen an der Jöllenbecker Straße errichtet werden. Im Januar hatte die Bezirksvertretung Jöllenbeck den Weg dafür frei gemacht und die Neuaufstellung des Bebauungsplanes für das Gebiet Jöllenbecker Straße/Kahler Krug einstimmig beschlossen.