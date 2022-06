Neue Abfahrtspositionen am Bielefelder Jahnplatz

"Bis zum Ferienende am Dienstag, 9. August, entfallen die Fahrten, die in den Fahrplänen mit den Zusätzen „nicht in den Schulferien" oder „nur an Schultagen" gekennzeichnet sind", sagt Mobiel-Sprecherin Yvonne Liebold.

Außerdem ändern sich am Montag mit Betriebsbeginn die Abfahrtspositionen der Busse am Jahnplatz. Es stehen zukünftig sieben Bus-Abfahrten (Steig 1 –G) zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es unter www.mobiel.de/Jahnplatz.