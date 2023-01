Neue Abschläge verunsichern Stadtwerke-Kunden

Nachdem die Stadtwerke Bielefeld ihren Kunden in diesen Tagen per Brief die neuen Abschläge für Strom und Gas mitgeteilt haben, hagelt es beim Versorgungsunternehmen Anrufe und E-Mails von Energie-Abnehmern. Viele Verbraucher sind verunsichert, manche auch deswegen, weil ihnen die Anhebung zu gering erscheint. Das hängt laut Stadtwerke vom Einzelfall ab.

Die Stadtwerke Bielefeld haben in den vergangenen zwei Wochen des Jahres 2022 sämtliche Abschläge ihrer Kundinnen und Kunden neu berechnet. Insgesamt wurden rund 145.000 Anschreiben verschickt, in denen den Kunden mitgeteilt wurde, wie viel sie in den nächsten Monaten an das Unternehmen überweisen sollen.