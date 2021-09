Neue Bänke für Bielefeld

Bielefeld

Ein perfekter Tag für einen Spaziergang an der Sparrenburg – um so mehr, wenn dann entlang der Promenade auch noch Bänke zum Verweilen einladen. Die waren bislang eher rar. Dank der Bielefelder Bürgerstiftung und dank zahlreicher spendabler Bürger ist ihre Zahl aber um 33 gewachsen. Am Donnerstag haben Umweltbetrieb und Bürgerstiftung die neuen Sitzbänke eingeweiht, auch wenn noch nicht alle montiert sind.

Von Johanna Weiß