Neue Chefs in der ältesten Apotheke

Die Vennhof-Apotheke ist die älteste Apotheke in Sennestadt, eröffnet wurde sie 1959. Christian Hayn (64) hat sie 1985 von seinem Vater Otto übernommen und bis heute zusammen mit seiner Frau Inge geführt. Nun beginnt ein neues Kapitel. Zum Jahreswechsel übernehmen Nadim Shebli (29) und Hadi Faddoul (31) die Vennhof-Apotheke und die Apotheke am Stadtring, die seit 2018 dazu gehört. Damit setzen die beiden jungen Männer aus Syrien einen Plan um, den sie seit Jahren zielstrebig verfolgt haben.

Nadim Shebli (29) und Hadi Faddoul (31) übernehmen Vennhof-Apotheke und Apotheke am Bielefelder Stadtring in Sennestadt

Shebli und Faddoul stammen beide aus Damaskus und haben dort ein Pharmazie-Studium an der privaten Arab International University nahe der syrischen Hauptstadt abgeschlossen, im Studium haben sie sich auch kennengelernt. Zur Promotion wollten beide nach Deutschland, Ende 2014 beziehungsweise Anfang 2015 bekamen sie ein Studentenvisum. „Obwohl es damals einfacher und günstiger gewesen wäre, als Flüchtling nach Deutschland zu reisen, wollten wir es unbedingt auf dem offiziellen Weg“, erklärt Shebli.

Hadi Faddouls Mutter ist Apothekerin in Damaskus, „schon als Kind stand ich neben ihr, wenn sie die Kunden beraten hat. Das hat mich fasziniert“, erklärt er.

Nadim Shebli hatte sich eigentlich für Betriebswirtschaft interessiert, „meine Eltern wollten aber gerne, dass ich Arzt werde. Als Apotheker kann ich beide Bereiche miteinander verbinden.“

Die Mutter war Apothekerin in Damaskus

Erste Anlaufstelle für Shebli war Köln, weil sein Onkel dort schon sei Jahrzehnten lebt und sein Vater in der Stadt Anfang der 1980er Jahre Maschinenbau studiert hatte. Nächste Station war Dortmund, „weil die Sprachschule dort besser ist“, erklärt Faddoul.

Beide lernten schnell Deutsch, legten ihre Fachsprachprüfung ab, arbeiteten in Apotheken in Köln und Dortmund und bestanden die so genannte Gleichwertigkeitsprüfung, mit der ihr Pharmazie-Abschluss auch in Deutschland anerkannt ist. „Die fachlichen Studieninhalte sind an der Arab International University ohnehin wie hier in Deutschland“, erklärt Christian Hayn.

Gemeinsam verfolgten die beiden Männer dann das Ziel, sich als Apotheker selbstständig zu machen. „Wir denken fast immer gleich und können deshalb so gut zusammenarbeiten“, erklärt Hadi Faddoul.

„Ich habe das Gefühl, dass es sehr gut anläuft“

Über eine Anzeige in einer Fachzeitschrift wurden sie schließlich auf Christian Hayn und seine beiden Apotheken in Sennestadt aufmerksam. Mit Hilfe eines Fachunternehmens aus Hannover, das sich auf die Übernahmen von Apotheken spezialisiert hat, entwickelten die jungen Männer den Plan für den Inhaberwechsel.

Seit Oktober arbeiten Nadim Shebli und Hadi Faddoul in der Vennhof-Apotheke und der Apotheke am Stadtring, lernen den Stadtbezirk und die Stammkunden kennen. „Und ich habe das Gefühl, dass es sehr gut anläuft. Die Reaktionen sind wirklich positiv“, freut sich Hadi Faddoul.

Das 22-köpfige Mitarbeiterteam der beiden Apotheken wollen die beiden neuen Inhaber weiter beschäftigen, „ohne deren Wissen und Kompetenz geht es nicht“, betont Shebli. Eine große Aufgabe werde die Digitalisierung der Apotheken sein, vor allem mit Blick auf das E-Rezept, das es vom neuen Jahr an gibt.

Ohne die Mitarbeiter geht es nicht

Nebenbei arbeiten die beiden jungen Apotheker auch an einem Projekt in Syrien, mit dem sie die Logistik der Apotheken in ihrem Heimatland verbessert werden wollen. „Die Situation dort ist wirtschaftlich sehr schwierig. Wir versuchen, auf diese Weise zu helfen“, erklärt Shebli.

Zurückkehren nach Damaskus, wie es zunächst der Plan gewesen sei, wollen beide vorerst nicht, zu angespannt sei die Situation dort aktuell. Im Februar ist Nadim Sheblis Frau zu ihm nach Deutschland gezogen.

Christian Hayn, der die Vennhof-Apotheke fast 37 Jahre geführt hat, will sich nach dem offiziellen Inhaberwechsel zum 1. Januar zunächst zwei Jahre lang Ruhe gönnen. „Mein Vater und mein Großvater sind beide nicht einmal 60 Jahre alt geworden. Deshalb haben meine Frau und ich uns vorgenommen, rechtzeitig in den Ruhestand zu gehen.

Ihren Lebensmittelpunkt wollen Inge und Christian Hayn nach Heepen verlegen. „Wie mögen einfach die gemischten Stadtteile so wie auch hier in Sennestadt.“