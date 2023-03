Neue Generation für den Erhalt alter Bauten

Vorsitzender Hartwig Hawerkamp(rechts) und sein Stellvertreter Peter Kölsch vor der „Äbtissinnenkurie“ an der Hermann-Schäffer-Straße im Schildescher Ortskern, die in ihrer heutigen Form vermutlich Ende des 18. Jahrhunderts gebaut worden war. Bekannt ist das Gebäude auch als „Alte Apotheke“, weil im 19. Jahrhundert einen Apotheke ihren Sitz in den Haus hatte.

Foto: Hendrik Uffmann