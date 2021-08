Reaktivierte Strecken, bessere Takte, neue Haltepunkte, elektrifizierte Züge: Der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) tüftelt an einem S-Bahn-Konzept für OWL.

So könnte das S-Bahn-Netz im Jahr 2040 aussehen. Ob sich die Vorschläge realisieren lassen, müssen Machbarkeitsstudien beantworten.

Bielefeld könnte in vielfältiger Weise vom Ausbau des Schienenangebotes profitieren, da war sich der Stadtrat am Donnerstagabend einig. Ihrer Meinung nach sollte sich die Stadt frühzeitig in die weiteren Planungen einbringen.