Neue Hoffnung auf Bau von 230 Wohnungen

Bielefeld

Seit Jahren schon sollen an der Greifswalder Straße in Sieker mehr als 230 neue Wohnungen enstehen - passiert ist bislang jedoch nichts. Investor und Stadt beschuldigten sich gegenseitig, die Bebauung des 4,5 Hektar großen Areals zu blockieren. Jetzt ist der Knoten offenbar durchschlagen. In dem Rechtsstreit vor der 5. Zivilkammer des Bielegfelder Landgerichts haben die 5.EP Projekt Greifswalder Straße GmbH & Co. KG und die Stadt einen Vergleich geschlossen. Massive Kritik daran kommt jedoch von dem britischen Unternehmen Denmark Square Limited, über das 500 Sparer aus Großbritannien in das Projekt eingestiegen waren.

Von Hendrik Uffmann