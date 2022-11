Neue Kita-Standorte dringend  gesucht

Bielefeld

Kita-Plätze sind knapp in Stieghorst. Schon lange drängt die Stadtverwaltung deshalb darauf, neue Einrichtungen im Stadtbezirk zu bauen. Nun wird der Druck noch größer. Denn die Kita an der Stralsunder Straße, die die Gesellschaft für Sozialarbeit (GfS) betreibt, kann laut Stadt in jetziger Form nur noch bis Ende Juli 2024 weiterlaufen. Ein neuer Standort wird gesucht, die Stadt hat bereits ein Grundstück in der Nähe im Blick. Und an weiteren Stellen sollen ebenfalls neue Kita-Plätz geschaffen werden. In der Politik gibt es allerdings noch viele Fragen zu den Planungen.

Von Hendrik Uffmann