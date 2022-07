Neue Konzepte für Einzelhändler

Eine Möglichkeit, Leerstände zu vermeiden, ist die temporäre Einrichtung von sogenannten Pop-up-Stores wie hier in der Niedernstraße.

Dafür stehen dem City Team Bielefeld nun 1,4 Millionen Euro Fördermittel vom Bund in Aussicht. Von diesen Fördermitteln sollen leerstehende Ladenflächen von der Stadt gemietet und zu attraktiven Konditionen an Einzelhändler weiter vermietet werden. Damit soll jungen Unternehmern eine Chance gegeben werden, ihre kreativen Konzepte umzusetzen und so die Innenstadt aufzuwerten.