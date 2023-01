Neue Leiterin der Polizeiwache Bielefeld-Nord

PHK Peter Gennrich verstarb am 14. Juni 2022. Er hatte erst im August 2021 die Leitung des Bezirksdienstes der Wache Nord übernommen.

Susanne Klose begann 1988 die Ausbildung bei der Polizei NRW in Selm/Bork. Nach ihren dienstlichen Verwendungen in einer Einsatzhundertschaft und im Wach- und Wechseldienst in der Kölner Altstadt, kehrte sie nach OWL zurück, wo sie bis zur Geburt ihrer Tochter als Ausbilderin in der Polizeischule in Stukenbrock tätig war. Nach ihrer Elternzeit wechselte sie 1996 zur Kreispolizeibehörde Herford, wo sie in verschiedenen Bereichen tätig war.

MEHR ZUM THEMA NRW-Innenminister Herbert Reul übergibt Sandra Müller-Steinhauer die Ernennungsurkunde Bielefelds neue Polizeichefin tritt ihren Dienst an

2013 wurde Polizeihauptkommissarin Susanne Klose zur Autobahnpolizeiwache Stukenbrock-Senne des Polizeipräsidiums Bielefeld versetzt, wo sie zwei Jahre Dienst ausübte. Nach ihrer anschließenden Tätigkeit im Bereich der Führungsstelle der Direktion Verkehr ist sie nun seit dem 1. Dezember 2022 Leiterin des Bezirksdienstes der Polizeiwache Nord.

Susanne Klose ist 59 Jahre alt, wuchs in Bielefeld auf und freut sich darauf, als Bezirksdienstbeamtin einen engen persönlichen Kontakt mit den Bielefelderinnen und Bielefeldern in ihrem Bezirk zu pflegen.

Ehrenamtlich engagiert sie sich seit fast 30 Jahren örtlich, landesweit und auf Bundesebene gewerkschaftlich in unterschiedlichen Funktionen. In ihrer Freizeit nimmt sie gerne am Kursangebot im Fitnessstudio teil und hält sich mit Ausdauersport und Wandern fit.