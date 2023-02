Neue Mitglieder und neuer Schwung

Henner Zimmat, erster Vorsitzender des A-Teams, wie sich die Kaufmannschaft Altstadt auch gerne nennt, berichtet von derzeit 223 Mitgliedern - „Tendenz steigend“. Er erklärt: „Die Coronazeit war auch für viele Händler in der Altstadt schwierig. Mit unserem Lieferportal haben wir den Kaufleuten eine Möglichkeit geboten, mit ihren Kunden in Kontakt zu bleiben.“ Das habe auch weitere Geschäftsleute in der Altstadt von einer Mitgliedschaft in der Kaufmannschaft überzeugt, das jüngste Mitglied ist seit Anfang des Monats dabei.

