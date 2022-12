Neue Namen für 878 Straßen

Als mit der kommunalen Neuordnung am 1. Januar 1973 der Kreis Bielefeld in der Stadt aufging, blieb bei den Straßennamen erst einmal alles beim Alten - auch, wenn es Namen doppelt- und dreifach, im Fall der „Waldstraße“ sogar gleich 13-fach gab.

Rüdiger Schmidt gehörte zur Zeit der kommunalen Neuordnung dem Arbeitskreis an, der Vorschläge für die Umbenennung von Straßen, deren Namen es mehrfach in der neuen Stadt Bielefeld gab, zusammenstellte. So hieß zum Beispiel die Glückstädter Straße in Brake vorher Apfelstraße.

Erst zum 1. März 1975 trat ein Ratsbeschluss in Kraft, der bereits am 2. Juni 1974 getroffen wurde: 878 Straßen in der Großstadt mit ihren 320.000 Einwohnern waren umbenannt worden. „Zwischen Ratsbeschluss und Umsetzung lag viel Zeit, weil es so lange dauerte, bis die 5000 neuen Straßenschilder, die benötigt wurden, endlich fertig und angebracht waren“, weiß Rüdiger Schmidt.

Schmidt, vor seinem Ruhestand Leiter des städtischen Bürgeramtes, gehörte zur Zeit der kommunalen Neuordnung einem Arbeitskreis an, der die Umbenennungen festlegte. Er habe im Amt Heepen in der Bauverwaltung gearbeitet, als daraus eine Bezirksverwaltungsstelle wurde, erinnert sich Schmidt: „Es gab einen 'Fahrplan', was mit der Neuordnung von den Bezirksverwaltungen und Ämtern alles zu erledigen war.“ So mussten die Ämter, die es sowohl im Kreis wie in der Stadt gegeben hatte, zusammen gelegt werden.

Und Straßennamen waren der neuen Großstadt anzupassen. Schmidt: „Das war extrem wichtig für Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei, aber natürlich auch für Briefzusteller. Schließlich gab es praktisch in jedem Stadtteil eine Birkenstraße oder eine Bahnhofstraße.“

Serie „Vom Kreis zur Großstadt" Foto: Es ist 50 Jahre her, als sich die Stadt Bielefeld fundamental veränderte. Durch die kommunale Neuordnung in Nordrhein-Westfalen verschwand der Kreis Bielefeld. Alle bis dato selbstständigen Gemeinden dieses Kreises, mit Ausnahme von Schloß Holte-Stukenbrock, wurden Bestandteil der Großstadt Bielefeld. Ein Prozess nicht ohne Widerstände, die Stadt Sennestadt reichte gar Verfassungsbeschwerde ein.

Es wurden - mit der Schreibmaschine und Dutzenden von Durchschlägen - Aufstellungen gelistet und miteinander verglichen. Ja, und es gab hier und da Dispute darüber, wer zum Beispiel Hauptstraße (auch die Otto-Brenner-Straße hieß früher so), die Wiesenstraße (heute: zwischen Schelpmilser Weg und Milser Straße) oder den Nelkenweg (heute in der Windflöte) „behalten“ durfte und wer nicht. Insgesamt aber sei es friedlich zugegangen. Schmidt: „Alle Beteiligten haben sich vergleichsweise schnell geeinigt.“

Ein Weg dorthin: Es seien sogenannte Namensviertel vergeben worden. Sennestadt habe sich die Flüsse gesichert, Brackwede die Germanenstämme, Brake norddeutsche Städte... Große Straßen wie die Jöllenbecker oder die Heeper Straße hätten vor der kommunalen Neuordnung auf Bielefelder Gebiet mit ihren Namen angezeigt, wohin sie führen, in Jöllenbeck oder Heepen wiederum hätten diese Ausfallstraßen alle „Bielefelder Straße“ geheißen. Geändert worden seien dementsprechend auch zum Teil die Hausnummern, Bielefeld sei in neun Postzustellbezirke eingeteilt worden. Beispiel: 4800 Bielefeld 11 stand für Sennestadt.

Die meisten Umbenennungen von Straßen habe es in Brackwede (131) und in Senne (101) gegeben, in Kirchdornberg nur eine. Und Brönninghausen und Lämershagen bekamen zum allerersten Mal überhaupt Straßennamen; vorher waren die Häuser nach ihrem Bauzeitpunkt durchnummeriert worden. Auch, weil es schnell gehen musste, sei der ein oder andere Fehler passiert, weiß Rüdiger Schmidt.

Er nennt die Diemstraße, die jetzt für einen Fluss in den Niederlanden stehen soll, ursprünglich aber nach Carl Diem (Generalsekretär des Organisationskomitees für die Olympischen Spiele 1936) benannt wurde („Der Carl ist einfach weggefallen“), die Victor-Tuxhorn-Straße oder die Karl Peters-Straße. Die Vollmestraße sollte eigentlich den Namen des Flusses Volme tragen, das versehentliche zweite „l“ ist einfach geblieben und die Straße Boelkoven in Ubbedissen verdankt ihren Namen einem Hörfehler: Sie sollte eigentlich Bollkotten heißen.

Nur in Bielefeld gebe es Straßennamen, die mit Am oder Auf begännen, sagt Schmidt: „Die beziehen sich auf alte Flurnamen.“ Nicht umgesetzt worden seien Straßennamen in Plattdeutsch: „Es muss für alle schreibbar bleiben.“

Ein Jahr lang gab es jeweils zwei Straßenschilder - der alte Name war dabei durchgestrichen. Jeder Haushalt sei per Brief über die eigene, neue Adresse informiert worden. Und für alle die, die ihre Anschrift in Personalausweis und Kfz-Schein so schnell wie möglich ändern wollte, gab es in den Ämtern Sonderöffnungszeiten nach 17 Uhr und samstags. Ach ja - die Waldstraße. Die gibt es nur noch ein einziges Mal, in Jöllenbeck. Und sie grenzt tatsächlich an einen Wald...