Neue Schilder am Ems-Lutter-Lehrpfad

So hat sich die Obere Lutteraue entwickelt: Das erklärt Frank Hötzel (Agentur Com.ma) am Beispiel der neuen Informationstafel den ersten Besuchern (von links) Bezirksbürgermeister Jesco von Kuczkowski und Michèle Pohle vom Brackweder Bezirksamt; dabei sind auch Friederike Hennen und Egbert Worms vom Umweltamt. An diesen sechs markierten Orten stehen die modernisierten Informationstafeln des Naturlehrpfades Obere Lutteraue zwischen Naturbad (oben) und ehemaliger Bleiche (unten).

Foto: Markus Poch