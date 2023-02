Neue Sperrungen ab Montag auf der Stapenhorststraße in Bielefeld

Die Bauarbeiten in der Stapenhorststraße gehen weiter. Am Montag, 27. Februar, starten die Stadtwerke Bielefeld mit dem dritten Bauabschnitt zur Verlegung eines 110.000-Volt-Kabels.

Der nun folgende Bauabschnitt befindet sich zwischen der Weststraße und der Kiskerstraße. Das erste Baufeld in diesem Bereich liegt zwischen Friedrichstraße und Große-Kurfürsten-Straße.

Stadtauswärts ist die Fahrt in der Stapenhorststraße mit Beginn des dritten Bauabschnitts bis zur Große-Kurfürsten-Straße möglich. Wer stadteinwärts unterwegs ist, kann aus Richtung Universität kommend nach der Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts wieder bis zur Weststraße durchfahren.

Die Stapenhorststraße, das Nadelöhr durch den Bielefelder Westen. Foto: Thomas F. Starke

Zeitgleich mit dem Start des dritten Bauabschnitts beginnen die Vorbereitungen und Arbeiten des vierten Bauabschnitts. In diesem Abschnitt der Baumaßnahme wird voraussichtlich im März eine 310 Meter lange Spülbohrung von der Kiskerstraße bis zur Straße Am Zwinger durchgeführt.

Verkehrsfluss weiter gewährleistet

Der Vorteil dieses Verfahrens sei, dass keine Beeinträchtigungen auf der Fahrbahnoberfläche auftreten. Damit sei der Verkehrsfluss, insbesondere im Bereich der Auf- und Abfahrten des Ostwestfalendamms, weiter gewährleistet. Auf Höhe der Kiskerstraße leitet das beauftragte Bauunternehmen ab März die Vorbereitungen für das Spülbohrverfahren ein.

Eine weitere Baugrube entsteht am anderen Ende der Spülbohrung im Bereich Am Zwinger. An der Kiskerstraße kann die Baugrube vom Verkehr passiert werden. Am Zwinger entsteht die Grube für die Spülbohrung im Bereich der Straßeneinfahrt. Mit Beginn der Arbeiten ist die Straße Am Zwinger deshalb ausschließlich über die Elsa-Brändström-Straße erreichbar.

Umleitung der Bus-Linie Laborschulfahrt B

Das Voranschreiten der Bauarbeiten und der damit ab 27. Februar gesperrte Abschnitt der Stapenhorststraße machen eine Umleitung der Bus-Linie Laborschulfahrt B notwendig. Vom 27. Februar an entfällt deshalb die Haltestelle Franziskus-Hospital. Schülerinnen und Schüler werden gebeten, auf die Haltestelle Kiskerstraße in der Wertherstraße auszuweichen.

Seit dem Start des zweiten Bauabschnitts am 9. Januar ist die Stapenhorststraße nur für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Zufahrt zur Stapenhorststraße aus östlicher und westlicher Richtung ist weiterhin möglich. Zudem ist die Weststraße komplett für den Verkehr freigegeben.

Alles erreichbar Foto: Die Stadtwerke Bielefeld weisen noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass weiterhin alle Geschäfte, Praxen, Restaurants etc. in der Stapenhorststraße erreichbar sind. Die Verlegung eines 110.000-Volt-Kabels ist ein großes und wichtiges Strom-Infrastrukturprojekt im Bielefelder Westen. Das Kabel soll voraussichtlich ab Ende 2023 das Umspannwerk Zwinger mit dem Umspannwerk der Universität verbinden. Aktuell wird in der Stapenhorststraße das Leerrohrsystem verlegt, bevor im Sommer das 110-kV-Kabel eingezogen wird. ...

Insgesamt liege die Baumaßnahme damit weiterhin vor dem ursprünglichen Zeitplan. „Die bisherigen Witterungsbedingungen und der dadurch ununterbrochene Bauverlauf machen es möglich, dass wir früher als geplant mit dem dritten Bauabschnitt beginnen können. Dieser kleine, zeitliche Vorsprung verschafft uns einen Zeitpuffer für Ereignisse wie schlechteres Wetter oder unvorhergesehene Hindernisse im Untergrund“, sagt Stefan Kronshage, Netzingenieur und Projektmanager im Bereich Netzbau bei den Stadtwerken Bielefeld.

Stadtwerke ziehen positives Fazit

Die Stadtwerke ziehen ein erstes, positives Fazit zur Baumaßnahme: „Es freut uns sehr, dass der Baufortschritt aktuell so problemlos und wie geplant verläuft. Viele Fragen zu Beginn der Sperrung konnten wir im direkten Austausch mit Anwohnerinnen und Anwohnern sowie Gewerbetreibenden zudem schnell klären. Für Hinweise und Verbesserungsvorschläge sind wir natürlich weiterhin offen. Interessierte können sich weiterhin gerne zu den Öffnungszeiten im Baubüro über die Maßnahme und den Fortschritt erkundigen“, betont Olaf Strothmann, Leiter Zubringernetz und Baustellensteuerung bei den Stadtwerken Bielefeld.

Das Baubüro ist immer dienstags und donnerstags von 10 bis 11 Uhr geöffnet. Mit dem Fortschreiten der Bauarbeiten wechselt übrigens auch das Baubüro den Platz: Ab dem 28. Februar finden Interessierte den Bauwagen auf Höhe der Kiskerstraße.