Neue Stadtteilküche in Bielefelder Brennpunkt-Viertel eröffnet

Der richtige Lehm fehlt noch. Denn das Material, mit dem ein Tandoor-Ofen ausgekleidet wird, entscheidet mit darüber, wie das darin gebackene Brot schmeckt. Doch ansonsten ist die neue Stadtteilküche in Sieker fast fertig, am Montag wurde sie mit einer Feier eröffnet.

Direkt neben dem Jugendhaus an der Greifswalder Straße gibt es damit einen neuen Treffpunkt in dem als problematisch geltenden Quartier, der viel mehr bietet als „nur“ eine Küche. Beratung, Sport, Gemeinschaft, und das für alle Altersgruppen, wird es in der Stadtteilküche geben. Schon jetzt ist der „Stundenplan“, der im Eingangsflur hängt, gut gefüllt mit Angeboten wie Frauensport, Sprachcafé, einem Strickkurs und einem Literatur- und Theaterprojekt, „aber wir sammeln weiter Ideen und Anregungen für das, was hier stattfinden soll“, sagt Hausleiterin Dina Stapperfenne vom Sozialdienst katholischer Frauen (SkF), die die Stadtteilküche betreiben wird.