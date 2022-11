Neue Staffel zum „Altstadt.raum“

Im November werden so viele Akteure wie noch nie besprechen, wie die Raum- und Aufenthaltsqualität in der Bielefelder Altstadt verbessert werden kann.

Der eigentlich im Oktober geplante Start ist geplatzt, weil das Drehbuch – also die Vorlage zum weiteren Vorgehen – den Serienteilnehmern aus der Bezirksvertretung Mitte nicht rechtzeitig vorlag. Was übrigens schon zum ersten, auf weitere Folgen einstimmenden Dialog führte. Alexandra Heckeroth (CDU) warf der Verwaltung Missachtung des Gremiums vor, „wegen der viel zu späten Vorlage eines so wichtigen Dokumentes.“ Verkehrsamtsleiter Olaf Lewald entschuldigte sich im Namen des Verkehrsdezernenten – die internen geäußerten Wünsche, „noch einmal drüber zuschauen“, hätten die Vorlage verzögert.