Neue Verkehrsführung auf dem OWD

Autofahrer aufgepasst: Die Baustelle auf dem Bielefelder Ostwestfalendamm (OWD) für die Erneuerung der Fahrbahnübergänge auf der Graphia-Brücke geht in eine neue Phase. Von Mittwoch an steht auf den Fahrbahnen in Richtung stadteinwärts nur noch eine Spur zur Verfügung.

Die zweite Spur stadteinwärts wird über die OWD-Fahrbahnen Richtung A33, also in den Gegenverkehr, verschwenkt. Die Arbeiten für die neue Verkehrsführung finden in der Nacht zum Mittwoch statt. "Von Dienstag, 28. September, 20 Uhr, bis Mittwoch, 29. September, voraussichtlich 5 Uhr wird die endgültige Führung hergestellt", sagt Sven Johanning, Sprecher des zuständigen Landesbetriebes NRW.

Die Arbeiten werden in der Nacht durchgeführt, um den Verkehr auf dem OWD soweit wie möglich nicht zu behindern. In der Nacht steht von der A33 in Fahrtrichtung Innenstadt nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Ab Mittwochmorgen steht dann die Verkehrsführung "3+1": drei Fahrspuren auf einer Fahrbahn, eine Fahrspur wird auf die andere Richtungsfahrbahn umgelegt. Auf der Fahrbahn in Richtung A33 werden dann neben den beiden Spuren in diese Richtung auch eine Spur in Fahrtrichtung Innenstadt geführt. Auf dem Fahrbahnbereich in Richtung Innenstadt wird es nur eine Spur geben, der restliche Bereich wird für die Bauarbeiten genutzt.

Blick auf die Fahrbahnübergänge der Graphia-Brücke des Ostwestfalendammes. Weil die Brückenlager korridiert sind, werden sie ausgetauscht. Foto: Maurer SPS GmbH

"Die Bauarbeiten an der Graphia-Brücke starten Anfang nächster Woche. Es geht um die Erneuerung der Fahrbahnübergange. Der Austausch der korrodierten Konstruktionen dient der Verkehrssicherung", sagt der Sprecher. Aufgrund sehr starker Korrosionsschäden müssen die vier vorhandenen Fahrbahnübergangskonstruktionen der Brücke erneuert werden. Sie sind fast 40 Jahre alt und werden gegen geräuschmindernde Konstruktionen ausgetauscht. Eine Instandsetzung aufgrund der starken Schäden ist nicht mehr möglich.

Zunächst beginnen die Arbeiten in Fahrtrichtung Innenstadt. Für den Bauabschnitt in die entgegengesetzte Richtung wird die Verkehrsführung später spiegelverkehrt eingerichtet – „3+1“ gilt dann im Fahrbahnbereich in Fahrtrichtung Innenstadt, in Fahrtrichtung A33 ist dann eine Spur befahrbar.

Der erste Bauabschnitt soll bis Ende dieses Jahres abgeschlossen werden. Danach geht die Baustelle in die Winterpause, um zusätzliche witterungsbedingte Beeinträchtigungen für den Verkehr zu vermeiden. In der Winterpause wird die Verkehrsführung komplett zurückgebaut. Im Frühjahr 2022 wechseln die Arbeiten auf den Fahrbahnbereich in Richtung A33. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Sommer 2022 beendet.