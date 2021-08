Neue Zahlen: 269 Corona-Fälle in Bielefeld

Bielefeld (WB/abe). 269 Menschen in Bielefeld sind bislang positiv auf das Coronavirus getestet worden. Inklusive des Verstorbenen sind es 270. Das sind Stand Donnerstag, 12 Uhr, zwölf mehr als noch am Mittwoch.

Von den positiv getesteten Personen sind inzwischen 109 Menschen genesen, sechs mehr als am Vortag. Somit sind in Bielefeld aktuell 160 Menschen infiziert.

21 positiv getestete Menschen - das sind genau so viele wie einen Tag zuvor - müssen sich zur Zeit im Krankenhaus behandeln lassen, elf davon liegen nach wie vor auf der Intensivstation, zwei mehr als am Vortag. Neun davon werden beatmet (+1). 953 Menschen befinden sich aktuell in Quarantäne. Das sind 243 Menschen weniger als am Mittwoch. Von Dienstag auf Mittwoch war die Zahl um 726 gesunken.

Am Mittwoch waren die Zahlen deutlich gestiegen. 20 Mitglieder einer 42-köpfigen Großfamilie aus Bielefeld-Jöllenbeck sind positiv getestet worden. Die Jöllenbecker Familie wird weiterhin besonders in den Blick genommen, damit sich nicht noch mehr Menschen aus dem Umfeld infizieren.

Ein wenig Entwarnung gibt es im Haus Ubbedissen: Hier wurden 52 Schnelltests durchgeführt. Ergebnis: alle negativ. Eine Person der Pflegedienstleitung ist wie berichtet positiv getestet worden.

Am Wochenende hat das Ordnungsamt 130 Verstöße gegen das Kontaktverbot festgestellt. Die Toleranzschwelle scheint offenbar nachzulassen.

Die Kommunalwahl am 13. September könnte möglicherweise von der Corona-Krise betroffen sein. Es gibt in Bielefeld erste Stimmen, wonach der Termin nicht mehr zu halten ist.