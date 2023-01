Ein neuer Anker im Quartier

Bielefeld

Die Fassade wird mit grau-gebeiztem Holz gestaltet, große Fensterflächen lassen viel Licht in die Räume, ausgelegt werden diese mit Bio-Boden, hergestellt aus Rapsöl und Kreide. Mit seiner Architektur und Ausstattung setzt das neue Quartierszentrum am Oberlohmannshof in Jöllenbeck deutliche Akzente - und ein Zeichen des Aufbruchs in dem sozial belasteten Viertel. Im August soll es eröffnen.

Von Hendrik Uffmann