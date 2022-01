Neuer Coronaschutz-Nachweis für Genesene

Vom 1. Februar an sind die überstandene Infektion und jede Impfung digital per App dokumentierbar

Bielefeld

Ein nicht unerheblicher Teil der mehr als 27.000 Bielefelder, die vom Coronavirus genesen sind, hatte bisher ein Problem. Diese Menschen waren in den Jahren 2020/Anfang 2021 während der ersten Coronawellen von der Infektion betroffen. Für sie war der digitale Nachweis von Genesenen-Status einerseits und erhaltenen Impfungen andererseits bisher so gut wie unmöglich. Vom 1. Februar an ändert sich das.

Von Jens Heinze