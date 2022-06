Neuer Gewerbepark in Hillegossen

Arbeiten an der Bielefelder Gustav-Winkler-Straße laufen – ein Mieter der neuen Hallen wird Loewe Logistics

Bielefeld

Der Platz für Gewerbe in Bielefeld wird immer knapper. So kann die Stadt Bielefeld, wie berichtet, inzwischen keinen einzigen Hektar Gewerbefläche mehr anbieten. Eine Möglichkeit, Unternehmen dennoch die Chance für eine Neuansiedlung oder Vergrößerung innerhalb der Stadtgrenzen anzubieten, ist die Nutzung bisheriger Gewerbeflächen, die nicht mehr zeitgemäß sind oder brach liegen. Ein solches Großprojekt läuft aktuell in Hillegossen.

Von Hendrik Uffmann