Neuer Gewerbestandort in Bielefeld-Hillegossen

Gütersloher Hagedorn-Gruppe hat Liegenschaften an der Gustav-Winkler-Straße gekauft – Getränkelogistik zieht aus

Bielefeld

Im Gewerbegebiet an der Gustav-Winkler-Straße in Hillegossen gibt es großflächige Veränderungen. Die Deutsche Getränke Logistik, die dort bislang einen ihrer insgesamt 17 Standorte in Deutschland hat, verlagert den Betrieb aus Hillegossen nach Bad-Oeynhausen.

Von Hendrik Uffmann