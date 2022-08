Neuer Impfstoff nur mit Termin

Bielefeld

Voraussichtlich ab dem 12. September werden im städtischen Impfzentrum an der Schillerstraße die ersten Dosen des neuen, an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoffs verabreicht. Die Hersteller Biontech und Moderna hatten angekündigt, dass ihre neuen Impfstoffe vom 5. September an bestellt werden können.

Von Peter Bollig