Neuer Indoor-Spielplatz für Kinder

Niederländische Kette „Ballorig“ eröffnet Filiale in Bielefeld

Bielefeld

Manch einer mag sich noch an das „Euro Eddy“ am Nordpark erinnern. Der Indoorspielplatz bot einst zahlreiche Möglichkeiten für Kinder, ihre überschüssige Energie beim Klettern, Rutschen oder Boxen zu verausgaben. Mit „Ballorig“ gibt es seit kurzem nun einen Nachfolger in der Stadt Bielefeld.

Von Philipp Körtgen