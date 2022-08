Neuer Kita-Standort im Gespräch

Nach Protesten von Anwohnern gegen den Bau im Schlaudenbach-Wäldchen an der Beckerstraße in Bielefeld

Bielefeld

Bei der Suche nach einem Platz für eine neue Kita in Heepen ist ein neuer Standort im Gespräch. Nach den Protesten der Anwohner gegen die Pläne der Stadt, die Kindertagesstätte auf dem Gelände des Schlaudenbach-Wäldchens zu errichten, hat sich nun ein privater Investor gemeldet. Er bietet an, die Kita auf seinen Grundstücken am Alten Postweg zu bauen.

Von Hendrik Uffmann