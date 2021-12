Polizeipräsidentin: "Es gibt Nachbereitungsbedarf"

Bilanz nach Demo in Bielefeld

Bielefeld

"Es gibt Nachbereitungsbedarf“, sagte Polizeipräsidentin Dr. Katharina Giere am Montag im Bielefelder Rathaus und räumte ein, dass der „unkontrollierbare Verlauf zu wenig einkalkuliert“ worden sei. Bei einer Demonstration von Gegnern der Coronamaßnahmen waren wie berichtet am Freitag in Bielefeld statt der angekündigten 1000 Teilnehmer gut 3000 gekommen.

Von Kerstin Sewöster