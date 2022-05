Neuer Wohnraum im Dachgeschoss

Bielefelder Wohnverein saniert Gründerzeit-Ensemble an der Bossestraße und investiert rund drei Millionen Euro

Bielefeld

Rund drei Millionen Euro nimmt der Bielefelder Wohnungsverein in die Hand, um die drei zusammenhängenden Wohnhäuser an der Bossestraße 11-15 energetisch zu sanieren. Zudem schafft sie in dem beliebten Quartier im Bielefelder Westen neuen Wohnraum: Die Genossenschaft baut im Dachgeschoss fünf zusätzliche Wohneinheiten. Auch im vergangenen Jahr ist sie nicht untätig gewesen und hat im Bestand modernisiert.

Von Peter Bollig