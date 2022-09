Neues Baugebiet mit eigener Energieversorgung

Bereits seit Jahren laufen die Vorbereitungen für eine neue Wohnbebauung auf der gut zehn Hektar großen Ackerfläche. Über die Erstaufstellung des dafür nötigen Bebauungsplans berät die Bezirksvertretung Heepen nun in ihrer nächsten Sitzung an diesem Donnerstag (18 Uhr, Aula des Heeper Schulzentrums am Alten Postweg). Nach der vom Bauamt vorgelegten bisherigen Planung können dort 312 Wohnungen entstehen, von denen 103 öffentlich gefördert sind. Vorgesehen sind 241 Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern sowie 71 Einfamilienhäuser.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar