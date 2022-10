Neues Gesund-Zentrum eröffnet in Bielefeld

Bielefeld

In der Musterwohnung steht ein bequemer Stuhl, der per Hydraulik beim Hinsetzen und Aufstehen hilft, nebenan berät die Stadt über Pflege- und Wohnmöglichkeiten, wer beim Atmen zusätzlichen Sauerstoff braucht, kann das dafür nötige Gerät frisch betanken, das Ärztenetz Bielefeld bietet Versorgung chronischer Wunden und die Fachhochschule forscht an Möglichkeiten des sicheren Wohnen auch für ältere und kranke Menschen - und das alles unter einem Dach. In Bielefeld entsteht ein neues Gesund-Zentrum.

Von Hendrik Uffmann