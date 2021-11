Neues Haus Laurentius an altem Ort

Lange ist gerungen worden um den Neubau des Pflegeheims Haus Laurentius an der Weihestraße – jetzt stehen die konkreten Pläne fest. Im Sommer kommenden Jahres zieht das Heim in ein Ausweichquartier in dem bisherigen Quality-Hotel in Sennestadt. Direkt danach beginnt der Abriss des jetzigen Gebäudes an der Weihestraße. Daran schließt sich der Neubau am selben Ort an, der etwa zweieinhalb Jahre dauern und gut zehn Millionen Euro kosten soll.

Im Winter 2024 könnten die Bewohner dann in das neue Heim in Schildesche einziehen, in dem es 80 Plätze geben soll. Errichtet wird dies an der Stelle, an der das heutige Gebäude steht, das, wie berichtet, vor genau 50 Jahren in Betrieb genommen worden war. Nachdem der Neubau zunächst am Rande des Gellershagenparks hatte entstehen sollen, hatte der Verein katholischer Altenhilfeeinrichtungen (VKA) als Träger nach Kritik an diesem Standort entschieden, den Neubau an der bisherigen Stelle zu realisieren. „Wir verstehen uns als Teil des Quartiers. Auch deswegen wollten wir nicht etwas umsetzen, das in der Nachbarschaft auf Widerstand gestoßen wäre“, erklärt VKA-Geschäftsführer André Diecks.