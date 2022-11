Neues Stallgebäude für Seniorentiere

Maruschka ist trotz ihrer 32 Jahre eine muntere Eseldame. Über Stufen zu steigen, bereitet ihr allerdings immer mehr Schwierigkeiten. Um Maruschka - aber auch allen anderen kranken oder verletzten Tieren des Hofes - eine bequeme und geschützte Unterkunft für die Wintermonate bieten zu können, plant der Begegnungs- und Gnadenhof Dorf Sentana in Bielefeld den Bau eines barrierefreien Stallgebäudes. Gesucht werden dazu Unterstützer, die sich an der dafür gestarteten Crowdfunding-Aktion beteiligen. Das Ziel: 10.000 Euro.

Begegnungs- und Gnadenhof Dorf Sentana in Bielefeld sucht per Crowdfunding Unterstützer

Gut 60 Tiere leben auf dem Sentana-Gelände am Quellenhofweg - Schweine, Ziegen, Schafe, Hühner, Kühe, Ponys, Hunde, Kaninchen und Katzen - und eben Esel. „Damit haben wir auch unsere Kapazitätsgrenze erreicht“, sagt Kristin Ehlert, Sprecherin der Sentana-Stiftung, die den Begegnungs- und Gnadenhof betreibt.

Ausweichquartier für den Winter

Was noch fehlt, ist ein weiteres Stallgebäude. Denn gerade im Winter ist es momentan noch schwierig, ein Ausweichquartier zu finden, wenn Tiere, die krank oder verletzt sind, von ihrer Gruppe getrennt werden müssen, damit sie sich in Ruhe erholen können.

Und weil auf dem Gnadenhof vor allem Tiere leben, denen es zuvor nicht gut ging, die nicht immer fit und häufig schon alt sind, ist es wichtig, dass es auch einen barrierefreien Stall gibt, erklärt Kristin Ehlert. „Maruschka zum Beispiel bereitet es Probleme, wenn sie die Stufe zum jetzigen Eselstall hinuntersteigen muss. Ein barrierefreier Stall kann ihr ein Stück Leichtigkeit zurückbringen.“

Geplant ist deshalb ein neues Gebäude auf dem Gelände des Pony-Paddocks, der gleich am Eingang zum Dorf liegt. Das Gebäude soll 8,30 mal 3,20 Meter groß werden und so wie die anderen Ställe auch aus Holz gebaut und mit einem Spitzdach versehen werden. Als Besonderheit soll der Stall auf dem gepflasterten Boden eine Gummimatte bekommen, weil das angenehmer für die Tiere ist.

Auf zwei Seiten wird das Gebäude geöffnet sein, ähnlich einem Weideunterstand. Kristin Albrecht: „Im hinteren Teil ist der Stall komplett windgeschützt. Vorne zum Weg befindet sich eine halbhohe Tür, damit die Besucher in den Stall sehen können.“ Geeignet ist das Gebäude für alle Tierarten, „da es ja überall Krankheitsfälle geben kann“, erklärt die Sentana-Sprecherin.

Wenn irgend möglich, soll der Bau des Stallgebäudes noch in diesem Jahr starten. Fangen die Handwerker erst einmal an, geht es schnell, so Kristin Ehlert: „Bis das fertige Stallgebäude steht, dauert es nur etwa einen Monat.“

Aktion läuft bis zum 26. November

Etwa 36.000 Euro wird das Gebäude kosten. Um einen Teil des Geldes aufzubringen, hat die Sentana-Stiftung eine Crowdfunding-Aktion gestartet über die „Bielefeld-Crowd“-Plattform, die die Stadtwerke Bielefeld ins Leben gerufen haben und über die das Unternehmen die Spenden um jeweils fünf Euro aufstockt. 10.000 Euro sollen über diesen Weg gesammelt werden, lautet das Ziel. 30 Tage bleiben dafür Zeit. Nachdem die Aktion am 27. Oktober gestartet ist, läuft sie noch bis zum 26. November.

Ist die Summe von 10.000 Euro bis dahin nicht erreicht, ist die Aktion, die nach dem „Alles oder Nichts“-Prinzip läuft, gescheitert. Dann geht das Geld, das bisher eingegangen ist, zurück an die Unterstützer. Bislang sind schon etwa 3000 Euro eingegangen, vor allem von Freunden und langjährigen Spendern des Gnadenhofs. "Es wäre toll, wenn sich noch weitere Unterstützer beteiligen, damit wir die Summe zusammenbekommen", sagt Kristin Ehlert.

Prämien als Anreiz

Als Anreiz erhalten alle Unterstützer Prämien vom Dorf Sentana, je nach Summe zum Beispiel eine Sentana-Postkarte, ein Puzzle oder ein Kalender, eine Führung durch den Hof oder eine Tierpatenschaft. Wer bei der Aktion mitmachen will, kann dies im Internet unter www.bielefeld-crowd.de/sentana.

Das Herbstfest im Dorf Sentana Ende Oktober war ein großer Erfolg mit vielen Besuchern, sagt Kristin Albrecht. Und in diesem Jahr wird es auch wieder eine Dorf-Weihnacht geben. Am 26. November von 11 bis 17 Uhr gibt es ein festliches Programm mit Verkaufsständen, Infoständen von Tierschutzvereinen und einer Tombola zugunsten der Tiere.