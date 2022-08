Neues Wohnen in ehemaligem Hotel

Auf dem Areal von „Bayern First“ in Bielefeld entstehen vier Neubauten, das Hotel wird umgebaut

Schildesche

Mit seiner gelben Fassade ist das ehemalige Bayerische Landhaus ein markantes Gebäude an der Engerschen Straße. Nachdem das Hotel und Restaurant, das zuletzt als „Bayern First“ geführt wurde, monatelang leer stand, wird das gesamte Gelände an der Ecke Loheide nun neu entwickelt. Die Bauträger Herzog & Kordtomeikel haben das mehr als einen Hektar große Grundstück gekauft, um dort vier neue Wohnhäuser zu errichten und das Hotel so umzubauen, dass auch darin Wohnungen entstehen.

Von Hendrik Uffmann