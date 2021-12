Neun Beteiligte bei Unfällen in der Bielefelder Innenstadt

Am Samstagnachmittag blockierten zwei Verkehrsunfälle die Rohrteichstraße und die Herforder Straße. In beiden Fällen ging es glimpflich aus: niemand der Beteiligten wurde ernsthaft verletzt.

An der Rohrteichstraße wurde den Rettungskräften gegen 14.45 Uhr ein Unfall unter der Beteiligung von zwei Autos gemeldet. Eine VW Golf-Fahrerin (52) aus Bielefeld missachtete an den Einmündungen Turnerstraße/Jüngststraße die Vorfahrt eines von rechts aus der Turnerstraße kommenden VW Sharan-Fahrers (51) aus dem Kreis Viersen am Niederrhein, der geradeaus in die Jüngststraße fahren wollte.