Neustart in kleinen Schritten

Bielefeld

Es war so, als hätten die Altstadt-Einzelhändler und -Gastronomen nur auf diese Gelegenheit gewartet. Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) stellte sich am Mittwoch in der „knackigen Stunde“, dem Veranstaltungsformat der Kaufmannschaft Altstadt, in einem Online-Dialog ihren Fragen zum unrühmlichen Ende des Verkehrsversuchs “Altstadt-Raum“.

Von Michael Schläger