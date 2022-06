Neustart nach zwei Corona-Jahren

Bielefeld

Marc Hülsmann gehört in seiner Altersklasse zur Elite – weltweit. Im vergangenen Jahr erreichte er bei der Juniorenweltmeisterschaft der Sportschützen in Lima/Peru mit dem Kleinkalibergewehr den vierten Platz, erst vor wenigen Wochen wurde er beim Junioren-Weltcup im thüringischen Suhl Dritter. Am Dienstagabend war der 20-jährige Sportschütze von der Schützengesellschaft des Amtes Heepen einer der Gäste beim Jahresempfang der Bezirksvertretung Heepen.

Von Hendrik Uffmann