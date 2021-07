Neustart ohne alte Traditionsnamen

Der Name Karstadt – hier in Bielefeld – könnte bald verschwunden sein. Aber: Das Warenhaus soll an gleicher Stelle weiterbestehen und auch saniert werden, wie die neuen Eigentümer der Immobilie kürzlich ankündigten.

Sogar der Name des Kaufhauskonzerns soll sich ändern, wie Unternehmenschef Miguell Müllenbach in einem Interview mit dem „Handelsblatt“ signalisierte. In OWL ist Karstadt nur noch mit einem Haus in Bielefeld vertreten, in Paderborn gibt es einen Kaufhof.