„Nicht fahrlässig Klischees bedienen“

Demonstranten, Verschwörungstheoretiker, die behaupten, in Deutschland gäbe es keine Meinungsfreiheit? Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Justizministerin a.D. und seit 2018 Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, konnte nur den Kopf schütteln.. Sie sagte: „Hier kann man den allergrößten Schwachsinn äußern.“ Und bekam für diese Aussage bei der Veranstaltung „Treff am Kamin“ lang anhaltenden Beifall.

Bundesjustizministerin a.D. kritisiert in Bielefeld Antisemitismus - nicht nur im Netz

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Bundesjustizministerin a.D. und seit 2018 Antisemitismus-Beauftragte des Landes NRW, war Gast der Veranstaltungsreihe „Treff am Kamin“ in Heepen, der von Dr. Peter Stuckhard moderiert wurde.

Seit fast 30 Jahren und zum inzwischen 128. Mal hatte die Offene Altenarbeit Heepen eingeladen - diesmal in die Peter- und Pauls-Kirche. Petra Mohrmann freute sich über die regelmäßig gute Resonanz: „Wir haben immer zwischen 50 und 130 Teilnehmer mit Themen, die querbeet aktuelle Fragen, Ortsgeschichte oder politische Fragen behandeln.“ Bezirksbürgermeister Holm Sternbacher, einer der nächsten Talk-Gäste beim „Treff am Kamin“, begrüßte die ehemalige Bundesministerin, die aus Ostwestfalen (Minden) stammt und unter anderem in Bielefeld studiert hat.